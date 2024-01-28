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احتجاجاً على ركلة جزاء..مشجع غاضب يطارد حكماً في الملعب بالدوري الإنجليزي فيديو

1/28/2024 3:00:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


ركض مشجع غاضب لفريق بورت فيل واقتحم الملعب وطارد حكم مباراة فريقه ضد بورتسماوث ضمن دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي احتجاجا على قراره بمنح ركلة جزاء لصالح الفريق المنافس.

وحاول المشجع مواجهة الحكم كريغ هيكس بعد أن حكم بضربة جزاء في الدقيقة 88 لبورتسماوث الذي حقق فوزا بهدف مقابل لا شيء على الفريق الزائر.

وطارد المشجع هيكس الذي ركض نحو نفق اللاعبين قبل أن يتدخل أفراد طاقم التدريب على خط التماس لإيقاف المشجع.

ونشر بورت فيل بيانا على حساباته قائلا إنه يدين تصرفات المشجع "وسيعمل مع السلطات المعنية على ضمان التعامل مع الأمر والفرد دون تسامح".

وتركت الخسارة بورت فيل بعيدا عن منطقة الهبوط بمركز واحد فقط.


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