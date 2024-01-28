وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يزور «جلوبال فارما» للصناعات الدوائية ويطلع على خططها للنمو

زار معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، شركة "جلوبال فارما"، إحدى أبرز شركات الأدوية في الدولة والمنطقة والمملوكة لـ"دبي للاستثمار"، وذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية لمعاليه في منشآت القطاع الصناعي في الدولة.

تأتي الزيارة في إطار حرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على التواصل المباشر مع الشركاء في القطاع لتمكين الصناعات الوطنية وتعزيز نموها وتنافسيتها، خاصةً في المجالات الحيوية وذات الأولوية، بما فيها قطاع الصناعات الدوائية في الدولة.

- خطط التطوير

واستمع معاليه والوفد المرافق، إلى شرح موسع من خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة، وكبير المسؤولين التنفيذيين في "دبي للاستثمار" ورئيس مجلس إدارة "جلوبال فارما"، حول واقع الشركة وخططها وطموحاتها المستقبلية في القطاع الدوائي.

كما اطلع معاليه على خطط تطوير منشآت الشركة، وتعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاع، بالإضافة إلى جهود الشركة في المجالات العلاجية بطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات القطاع الصحي وفق أعلى معايير الجودة.

وتعرف الزوار على جهود "جلوبال فارما" للدخول في شراكات واتفاقيات تعاون مع جهات إماراتية وإقليمية ودولية، منها الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدوائية، بما يواكب مستجدات القطاع الدوائي ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية.

- ريادة إماراتية

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "تماشياً مع توجيهات ودعم القيادة، شهد القطاع الصناعي في الدولة تطوراً مهماً خلال السنوات الماضية، مما عزز مساهمته في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني، ورسخ مكانة الدولة وجهةً إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمارات الصناعية". وأضاف: "ضمن جهود الوزارة لدعم نمو وتنافسية القطاع، نحرص على القيام بجولات ميدانية للاطلاع على تطور ونمو الشركات الصناعية في الدولة، وتمثل شركة "جلوبال فارما" نموذجاً إماراتياً متميزاً في الصناعات الدوائية من حيث جودة وموثوقية وتنافسية منتجاتها التي يتم تصديرها إلى العديد من أسواق العالم".

وقال: "تهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى دعم نمو الشركات الصناعية وتمكينها من تطوير أعمالها، والاستفادة من المزايا التنافسية المتوفرة في الدولة، وجذب الاستثمارات، ودعم مرونة سلاسل التوريد، وتعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الإستراتيجية. وسعدت اليوم بالاطلاع على تجربة 'جلوبال فارما' في النمو والابتكار، ودورها في تلبية احتياجات السوق المحلية".

من جانبه، قال خالد بن كلبان: " تشرفنا بزيارة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، لمنشأة جلوبال فارما التي تُعتبر واحدة من أعرق شركات الأدوية التي تأسست منذ أكثر من 25 عاماً في دولة الإمارات. وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة حيث تعكس التعاون المستمر بين مجموعة شركات دبي للاستثمار والحكومة. وتشكل هذه الشراكة عنصر تمكين لدفع قطاع الأدوية في الإمارات إلى آفاق ومستويات جديدة. وانطلاقاً من موقعها كمساهم فعال في "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تلتزم شركة جلوبال فارما بدورها في استكشاف فرص للشراكة والتعاون التي من شأنها دعم وتعزيز نمو قطاع الأدوية في دولة الإمارات".

واطلع معاليه على خطط الشركة للتوسع إقليمياً ودولياً، حيث تمتلك حصة كبيرة من المبيعات في المنطقة، وتصل مبيعاتها السنوية إلى 450 مليون درهم، وشهدت الشركة نمواً بنسبة 100% خلال الخمس سنوات الماضية بما يؤشر على نجاحاتها الكبيرة. وتعد "جلوبال فارما" ثاني أكبر شركة دوائية في الدولة وأول شركة دوائية تم إنشاؤها في إمارة دبي.

رافق معاليه خلال الزيارة كل من سعادة عبدالله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية، وسعادة الدكتور راشد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وسعادة طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات.

وشارك في الجولة من شركة "جلوبال فارما"، محمد سعيد الرقباني، مدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي وعضو مجلس إدارة "جلوبال فارما"، والدكتورة مريم كلداري، مستشار مجلس إدارة“جلوبال فارما”، وباسم البراهمة، مدير عام "جلوبال فارما".

جلوبال فارما

تأسست جلوبال فارما، الشركة المملوكة لدبي للاستثمار عام 1998 ويقع مقرها في مجمع دبي للاستثمار، وتبلغ مساحة المنشأة التصنيعية 27000 متر مربع، وتسمح طاقة المصنع الاستيعابية السنوية بإنتاج 300 مليون قرص و150 مليون كبسولة وما يزيد على 7 ملايين لتر من الأدوية الجافة والسائلة.

وتمتلك شركة "جلوبال فارما" حالياً ثلاثة مصانع مزودة بأحدث التجهيزات لتوفير الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لأفضل التقنيات الرقمية المتطورة، حيث حصلت الشركة في وقت سابق على درجة تقييم عالية في مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي.

وتقوم شركة "جلوبال فارما" بتصنيع وتوزيع منتجات دوائية تشمل أدوية القلب والأوعية الدَّموية، والأدوية المضادة للقرح، وأدوية السُّكَّرِي، والأدوية المضادة لالتهاب المفاصل، والمسكنات من ضمنها مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، وأدوية الأمراض التَّنفسية، والتركيبات المضادة للهيستامين، والأدوية المضادة للعدوى، والمكملات الغذائية متعددة الفيتامينات، وأدوية عشبية من الإمارات.

وتواصل الشركة توسيع نطاق استثماراتها في مختلف المجالات الطبية من خلال طرح منتجات جديدة لتلبية احتياجات المرضى، بالإضافة إلى مكانتها القوية على الصعيد الإقليمي، حيث إن المنشآت التصنيعية التابعة لشركة "جلوبال فارما" حائزة على شهادة الامتثال لأفضل ممارسات التصنيع المتوفرة، بالإضافة إلى أنها معتمدة من كافة السلطات الصحية في الشرق الأوسط - مجلس التعاون الخليجي، وإدارة الغذاء والدواء السعودية - والمشرق العربي، وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة.





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