موسكو تستعد لمناقشة إمدادات الغاز مع الاتحاد الأوروبي بانتهاء الاتفاق مع أوكرانيا في 2024

(MENAFN
) أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم السبت الموافق 27 يناير, أن موسكو مستعدة للدخول في مناقشات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الغاز الطبيعي، تحسبًا لانتهاء اتفاق نقل الغاز الحالي مع أوكرانيا في نهاية عام 2024, ووفقًا للاتفاق الحالي لمدة خمس سنوات الذي تم إقراره في عام 2019، تصدر روسيا الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، مقابل تعويض كييف عن استخدام شبكتها الأنابيب.
كما مصدر "إذا كان الطرف الآخر، وهو الاتحاد الأوروبي، يرغب، فإننا مستعدون للمناقشات, وحتى الآن، لا نرى أي رغبة في ذلك", ويأتي هذا البيان في ظل عدم وضوح المستقبل بشأن تمديد اتفاق نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2024, ويوم الجمعة، امتنع مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن الاستعراض المحتمل لتمديد الاتفاق ولكن أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتقييم نشط للعديد من الاحتمالات واتخاذ التحضيرات.
في حين حققت شركة الطاقة الروسية غازبروم إنجازًا هامًا في شحناتها من الغاز الطبيعي إلى الصين بينما تجري المناقشات مع الاتحاد الأوروبي، وأفادت الشركة بارتفاع كبير في الطلب من الجانب الصيني، مما أدى إلى تحقيق مستويات قياسية جديدة في شحنات الغاز. وفي نوفمبر، أعلنت غازبروم أن الشركة الوطنية الصينية للبترول (سي.إن.بي.سي) قد قدمت طلبات كبيرة عبر خط الأنابيب "قوة سيبيريا 1"، متجاوزة التزامات غازبروم التعاقدية, ويبرز هذا التطور دور روسيا المتنامي في صادرات الطاقة ودورها المتزايد في تلبية احتياجات الطاقة لشركاء عالميين رئيسيين، خاصة في السوق الآسيوية.
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