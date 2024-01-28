أزمة البحر الأحمر ترفع أسعار الوقود في أوروبا

(MENAFN
) تزداد حدة الأزمة المستمرة في البحر الأحمر على سلاسل إمداد الديزل المتجهة إلى أوروبا، متزامنة مع ارتفاع متزامن في تكاليف الشحن البحري، مما يؤدي إلى قفزة كبيرة في أسعار الوقود, وارتفعت أسعار تأجير الناقلات الكبيرة المشاركة في نقل شحنات الوقود من الشرق الأوسط إلى شمال غرب أوروبا إلى نحو 117,000 دولار في اليوم خلال الأسبوع الماضي, ويتزامن هذا الارتفاع مع الهجمات المستمرة من قبل قوات الحوثي على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر.
كما تؤثر التكاليف المتزايدة المرتبطة بالشحن بشكل مباشر على هوامش الديزل، التي تمثل الفارق بين أسعار الوقود وأسعار النفط الخام, وتواجه أوروبا، على وجه الخصوص، نقصًا هيكليًا في وقود الديزل، حيث تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها, ومع الزيادة الأخيرة في تكاليف الشحن، يتوقع أن تشهد أسعار الوقود في أوروبا زيادة ملحوظة مقارنة بمناطق أخرى, ويهدف هذا التعديل إلى تعويض التكاليف الإضافية لنقل الكميات اللازمة من الديزل من الموردين الموجودين في مناطق نائية.
في حين تعتبر أزمة البحر الأحمر حافزًا لتحدي اقتصادي متعدد الجوانب، يربط بين الأحداث الجيوسياسية، وديناميات الشحن، وطلبات الوقود الإقليمية, وتظهر الآثار بوضوح في الشبكة المعقدة لأسواق الطاقة العالمية، مؤثرة على سلاسل الإمداد وجيوب المستهلكين على حد سواء.
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