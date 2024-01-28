عدة دول توقف دعمها للأونروا بعد اتهامات بضلوع موظفين في هجوم إسرائيل

(MENAFN
) في يوم السبت الموافق 27 يناير، أعلنت بريطانيا وإيطاليا وفنلندا قرارها تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وانضمت دول أخرى لاتخاذ تدابير مماثلة بالفعل, ويأتي هذا القرار على خلفية اتهامات بضلوع موظفي الوكالة في هجوم السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل, و دفع حدث الهجوم بعدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، إلى تعليق دعمها المالي للأونروا.
كما تأسست الأونروا لمساعدة اللاجئين من النزاع في عام 1948 المتعلق بتأسيس إسرائيل، وتعمل على تقديم التعليم والخدمات الصحية والمساعدة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان, وتلعب الوكالة دوراً حاسماً في تقديم المساعدة لنحو ثلثي سكان قطاع غزة، الذين يبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة، خاصة خلال النزاعات المستمرة في المنطقة.
كذلك يأتي قرار تعليق التمويل عقب تأكيد إسرائيل بمشاركة 12 موظفًا من الأونروا في الهجوم في السابع من أكتوبر, وردًا على ذلك، قامت الوكالة بفتح تحقيق في الأمور، مما أدى إلى فصل الموظفين المعنيين من وظائفهم, وكانت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا قد اتخذت بالفعل إجراءات سريعة بتعليق الدعم المالي في انتظار نتائج التحقيقات.
في حين أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بحملة إسرائيلية ضد الأونروا, وتسلط الحالة الراهنة الضوء على تعقيدات الدور الذي تلعبه الوكالة في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجهها في ظل اتهامات بضلوع موظفيها في حوادث عنف.
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