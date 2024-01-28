بوينغ 737 ماكس 9 تقرر رفع حظر الطيران بعد حادث تفجير في الطائرة

(MENAFN
) أعلنت شركة الخطوط الجوية المتحدة رسمياً استئناف استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس 9 الخاصة بها لرحلات الركاب، بعد الحصول على موافقة من الجهات الرقابية الأمريكية, ويأتي هذا القرار بعد وقوع حادث تفجير في الطائرة على متن رحلة لشركة الخطوط الجوية الألاسكية، مما أدى إلى تعليق الطيران لـ 171 طائرة بوينغ 737 ماكس 9 من قبل إدارة الطيران الفدرالية "إف إف إيه", واتخذت هذه التدابير الاحترازية نتيجة لإلغاء العديد من الرحلات لكل من شركتي الخطوط الجوية الألاسكية والخطوط الجوية المتحدة.
كما أقلعت أول رحلة بوينغ 737 ماكس 9 لشركة الخطوط الجوية المتحدة منذ 6 يناير من مطار نيوارك متجهة إلى لاس فيغاس بركاب يبلغ عددهم 175 راكباً وطاقم مؤلف من ستة أفراد, وكانت إدارة الطيران الفدرالية قد فرضت حظر الطيران بعد وقوع انفجار لوحة التحكم في القمرة في 5 يناير، والذي شمل طائرة من طراز ماكس 9 كانت في خدمة شركة الخطوط الجوية الألاسكية قبل ثمانية أسابيع فقط.
كذلك فرضت إدارة الطيران الفدرالية إجراءات جديدة للفحص والصيانة استجابةً للحادث، قبل السماح باستئناف الرحلات, وأكدت الإدارة أنه يجب على بوينغ تحسين جودة طائراتها من طراز 737 ماكس, مشددة على أن توسيع الإنتاج أو إضافة خطوط إنتاج جديدة سيكون رهناً بتحسين معايير الجودة.
في حين يمكن الآن لشركة الخطوط الجوية المتحدة وشركات الطيران الأخرى المتأثرة إعادة إدماج طائرات بوينغ 737 ماكس 9 في جداول رحلاتها، مع ضمان سلامة الركاب من خلال زيادة الرقابة التنظيمية وبروتوكولات الصيانة المحسّنة.
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