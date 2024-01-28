تحذير من عادات تغذية شائعة تزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان

حذر بروفيسور العلوم الطبية الجراح وطبيب الأورام إيفان كاراسيف من عادات أكل شائعة تزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان.

وأكد كاراسيف أن الاستهلاك غير المنضبط للحوم الدهنية والأغذية المعلبة يعد سببا لغالبية حالات الإصابة بأورام القولون والمستقيم، مؤكدا أن تغيير هذه العادات يساعد في تحسين الوضع، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الطبيب عبر "القناة الطبية الأولى" على اليوتيوب في الواقع نحن نعاين المرضى والدموع في أعيننا. لأن 95٪ من حالات الإصابة بسرطان القولون، كان من الممكن الوقاية منها.

وأوضح أنه عند تناول اللحوم الحمراء في كثير من الأحيان لا نمضغ الطعام بشكل كاف، وبالتالي عملية الهضم لا تكتمل. والبقايا المتراكمة تتعرض للتخمر، وهي بدورها تحفز ظهور الالتهابات المزمنة في الأمعاء. ونصح الخبير بعدم تناول اللحوم لأكثر من مرة أسبوعيا، ومن الأفضل التوجه نحو الأسماك.

وأشار كاراسيف أيضا إلى أن خطأ آخر يرتكبه المرضى خلال تشخيص السرطان هو الاسترشاد التام بنتائج التحاليل.

وأشار الأخصائي إلى أنه لا توجد حتى الآن اختبارات في المرحلة ما قبل السريرية يمكن أن تكون قطعية، على الرغم من وجود مؤشرات إيجابية لإمكانية الكشف المبكر عن الأورام المرتبطة بالجهاز الهضمي بواسطة تقنيات حديثة.





تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز