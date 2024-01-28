السينغال لإنهاء لعنة الأفيال..وكوت ديفوار تتسلح بالجماهير في نهائي مبكر بأمم أفريقيا

في نهائي مبكر لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم يلتقي منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض مع نظيره السينغالي حامل اللقب غدا الاثنين في دور الستة عشر لنسخة أبيدجان 2023 من البطولة القارية.

وتقام المباراة على ملعب شارليس كونان باني، بين منتخب السينغال صاحب العلامة الكاملة في دور المجموعات ومنتخب الأفيال الذي حصد بطاقة التأهل الأخيرة إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

ويبحث منتخب كوت ديفوار عن اللقب الثالث له في كأس أمم أفريقيا والأول له منذ عام 2015 في الوقت الذي يحلم فيه منتخب أسود التيرانجا بمطاردة اللقب الثاني على التوالي بعد الفوز بنسخة 2021 في الكاميرون عقب الفوز في النهائي على مصر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 /2، وذلك بعد عامين من خسارة المباراة النهائية للبطولة القارية على يد الجزائر بهدف بغداد بونجاح في نسخة 2019 بمصر.

ويعتبر منتخب السينغال هو الوحيد على مستوى المجموعات الست للبطولة القارية الذي فاز بجميع مبارياته الثلاث محققا العلامة الكاملة وهو ما يؤكد استمرار تفوق الكرة السينغالية على مستوى القارة السمراء، حيث توج الفريق بلقب النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في الكاميرون، وكذلك بكأس الأمم للشباب لأقل من 20 عاما وللناشئين أقل من 17 عاما، كما حصل على كأس الأمم الأفريقية للمحليين، التي جرت بالجزائر في فبراير الماضي، في إثبات لتفوق الكرة السنغالية في السنوات الأخيرة على كافة المستويات.

وبصفة عامة، خاض المنتخب الملقب بـ(أسود التيرانجا) 70 مباراة في كأس الأمم الأفريقية، حيث حقق 30 فوزا و17 تعادلا، فيما تلقى 23 خسارة، وأحرز لاعبوه 86 هدفا، ومنيت شباكه بـ57 هدفا.

وفشل منتخب السينغال في الفوز على كوت ديفوار، من قبل على المستوى الرسمي، لكنه يطمح هذه المرة لإنهاء هذه اللعنة والفوز عليه بل وعلى أرضه ووسط جماهيره لكي يقطع خطوة جديدة في طريق المحافظة على اللقب.

والتقى الفريقان 25 مرة من قبل حيث فازت كوت ديفوار 14 مرة مقابل ثمانية انتصارات للسينغال وتعادلا ثلاث مرات.

لكن منتخب الأفيال حسم كافة المواجهات الرسمية لصالحه، حيث تغلب على السينغال 1 /صفر في نسخة 1965 من كأس أمم أفريقيا وكرر الفوز بنفس النتيجة في نسخة 1986 وعاد الأفيال للفوز على أسود التيرانجا 4 /2 في مجموع مواجهتيهما بالتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014 ليحجزوا مقعدهم في كأس العالم.

واستهل منتخب السينغال مشواره في البطولة القارية بالفوز

على جامبيا 3 /صفر ثم لقن نظيره الكاميروني درسا قاسيا وفاز عليه 3 /1 قبل أن ينهي مشواره بدور المجموعات بالفوز على غينيا 3 /صفر ليتصدر المجموعة الثالثة بتسع نقاط.

أما منتخب كوت ديفوار فبدأ رحلته بانتصار مقنع على غينيا بيساو 2 /صفر لكنه خسر أمام نيجيريا بهدف في الجولة الثانية ثم تعرض لهزيمة تاريخية على يد غينيا الاستوائية برباعية نظيفة، ليتم الإطاحة على الفور بالمدرب الفرنسي جان لويس جاسكيه.

لكن منتخب كوت ديفوار أفلت من خروج شبه مؤكد من البطولة القارية، وحصد بطاقة التأهل الأخيرة لدور الستة عشر ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث مستفيدا من فوز المغرب على زامبيا 1 /صفر.

وكان الأمل الوحيد في تأهل كوت ديفوار إلى الأدوار الإقصائية يتمثل في عدم فوز زامبيا على المغرب وهو ما تحقق بالفعل في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة.

وحاول اتحاد الكرة الإيفواري أن ينقذ الموقف عبر التعاقد بشكل مؤقت مع هيرفي رينار مدرب منتخب فرنسا السيدات، لخلافة جاسكيه، لكن بحسب تقارير إعلامية فإن طلبه قوبل بالرفض.

ويعول منتخب كوت ديفوار بشكل كبير على جماهيره في ملعب شارليس كونان باني، لتفادي الخروج المبكر على يد أسود التيرانجا، ومحاولة الاستمرار لأطول فترة ممكنة في البطولة المقامة على أرضه.

كما يسعى الأفيال لإنهاء اللعنة التي تلازم أصحاب الأرض في البطولة القارية ، حيث أنه منذ تتويج الفراعنة بلقب نسخة 2006 التي جرت في مصر، لم ينجح أي من أصحاب الأرض التاليين في الفوز باللقب.

وخاض منتخب كوت ديفوار 102 مباراة في كأس أمم أفريقيا حيث فاز 45 مرة وخسر 31 مرة وتعادل 26 مرة، وسجل لاعبوه 146 هدفا واستقبلت شباكه 108 أهداف.

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