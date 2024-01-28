طهاة باريس يستعدون لإطعام 15000 رياضي في أولمبياد 2024

يتأهب الطهاة في باريس لمهمة صعبة بانتظارهم خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024 بالعاصمة الفرنسية، حيث تشهد الدورة تقديم 550 نوعا من الوجبات لخدمة 15000 رياضي، وسيكون الطهاة مسؤولين عن تجهيز نحو 40 طن من الطعام يوميا لتلبية مختلف الأذواق والثقافات.

وسيتولى الطاهي شارل جيلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة (سوديكسو لايف) التي ستكون مسؤولة عن تقديم الوجبات على مدار الساعة في القرية الأولمبية الواقعة شمال باريس، قيادة فريق من 300 شخص سيتولى إطعام الحضور من 206 دول.

وكانت سوديكسو لايف قد تولت تقديم الوجبات للمشاركين في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس والموجودين في المعهد الوطني الفرنسي لكرة القدم.

وقال جيلو في تصريحات لرويترز خلال قيامه بتجهيز إحدى وجباته الشهيرة "سنرحب بالعالم على مائدتنا... نرغب في الحصول على 25 في المئة من مكونات وجباتنا من مصادر محلية.

"قوائم الطعام جاهزة، وصدقت عليها اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024. هناك قاعة طعام رئيسية واحدة في مدينة السينما (منطقة المطاعم في القرية الأولمبية) تتضمن ستة مطاعم، وقاعة أخرى في إيل-سان دوني (وهما داخل القرية الأولمبية التي تبلغ مساحتها 52 هكتارا)".

إضافة إلى ذلك، سيفتح مخبز أبوابه وستوجه الدعوة للرياضيين للقدوم إلى ورش عمل لإعداد الخبز الخاص بهم.

وسيبدأ تقديم الخدمات في العاشر من يوليو، قبل 16 يوما من انطلاق الدورة الأولمبية، وستستمر حتى 12 سبتمبر، بعد أربعة أيام من ختام دورة الألعاب البارالمبية بمساعدة ألف شخص سيعملون على مدار الساعة في القرية.

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