الأردن يسعى للثأر والعراق يطمح لتكرار أمجاد 2007 في كأس آسيا

في مواجهة عربية خالصة يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره الأردني غدا الاثنين في دور الستة عشر لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وبلغ المنتخب العراقي دور الـ 16، بعدما تصدر المجموعة الرابعة من دور المجموعات بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات 3 / 1على إندونيسيا، و2 /1 على اليابان و3/ 2 على فيتنام.

من جانبه تأهل المنتخب الأردني إلى دور الـ16، ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، حيث حل ثالثًا في المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط، بفوزه على ماليزيا 4 /صفر وتعادله مع كوريا الجنوبية 2 /2 وخسارته أمام البحرين بهدف دون رد.

ويتطلع منتخب الأردن (النشامى) لتجاوز عقبة نظيره العراقي (أسود الرافدين) والتأهل إلى دور الثمانية للمرة الأولى خلال الشكل الحالي للبطولة ، بمشاركة 24 منتخبا، بعد أن تأهل مرتين إلى دور الثمانية بالنظام القديم حينما كانت البطولة تضم 16 منتخبا وذلك في عامي 2004 و2011.

على الجانب الأخر يحلم منتخب العراق بمشوار تاريخي وربما المنافسة على اللقب القاري الثاني في تاريخه بعد لقب نسخة 2007.

وخرج منتخب الأردن من دور المجموعات في نسخة 2015 قبل أن يصل لدور الـ16 في نسخة 2019 لكن مسيرته انتهت على يد فيتنام بركلات الجزاء الترجيحية.

وفي أخر نسختين من البطولة

القارية حصد منتخب العراق المركز الثالث في نسخة 2015 قبل أن يخرج من دور الستة عشر على يد قطر في نسخة 2019.

والتقى المنتخبان في 47 مواجهة سابقة حيث فاز العراق 25 مرة مقابل عشرة انتصارات للأردن وتعادلا 12 مرة.

والتقى

المنتخبان الأردني والعراقي في دور المجموعات بنسخة 2015 من كأس أمم آسيا التي أقيمت في أستراليا ، وفاز وقتها أسود الرافدين بهدف نظيف.

وفي أخر مواجهة بينهما فاز العراق 5 /3 بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة الأردن الودية في أكتوبر الماضي.

ويمتلك منتخب العراق أقوى خط هجوم في البطولة القارية بالمشاركة مع اليابان وكوريا الجنوبية، حيث سجل لاعبوه ثمانية أهداف مقابل أربعة أهداف سكنت شباك الفريق... في الوقت الذي أحرز فيه منتخب الأردن ستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف هزت شباكه.

وتحوم الشكوك حول مشاركة فهد طالب حارس مرمى المنتخب العراقي بسبب الإصابة التي لحقت به خلال التدريبات، وفي حال تأكد غيابه سيتنافس جلال حسن وأحمد باسل على خلافته.

كما خسر منتخب العراق جهود دانيلو بسبب الإصابة ليرحل عن البعثة عقب المواجهة أمام إندونيسيا، قبل أن يرفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استبداله باللاعب حسن عبد الكريم.

وقال الإسباني خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق "سعيد بمستوى اللاعبين، وبما تحقق في دور المجموعات، ولكن أبلغتهم بأن خطأ واحد بالأدوار الإقصائية يجعلنا خارج كأس أمم آسيا".

على الجانب الأخر شارك المدافع سعد ناطق ولاعب الوسط أمير العماري في المران الاستشفائي مع المنتخب العراقي عقب تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما أمام اليابان.

من جانبه رد المغربي حسين عموتة مدرب المنتخب الأردني على الانتقادات التي تعرض لها فريقه بعد الخسارة أمام المنتخب البحريني بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة، وأكد أن الهزيمة جاءت بسبب عدم قدرة اللاعبين على صناعة الفرص وتهديد مرمى المنافس.

ونفى عموتة أن يكون قد تعمد عدم الفوز في المباراة من أجل تجنب مواجهة المنتخب الياباني القوي في الدور المقبل، مشيرا إلى أن الجهاز الفني لا يمكن أن يشرك أمام البحرين لاعبين حاصلين على بطاقات صفراء في المباريات السابقة، ما قد يوقفهم عن المشاركة في الدور المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز