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تفاؤل أمريكي باتفاق لإطلاق سراح الرهائن وإيقاف مؤقت للحرب في غزة

1/28/2024 2:20:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يحرز المفاوضون الأمريكيون تقدما بشأن اتفاق محتمل تقوم بموجبه إسرائيل بإيقاف العمليات العسكرية في غزة لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة تم أسرهم في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، وفقا لاثنين من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لمناقشة المفاوضات الحساسة، يوم السبت، إن بنود الاتفاق الذي لم يتم إبرامه بعد من المقرر أن يتم تنفيذها على مرحلتين.

في المرحلة الأولى، من المزمع أن يتوقف القتال للسماح بإطلاق سراح ما تبقى من الرهائن النساء والمسنين والجرحى المحتجزين لدى حماس.

وبعد ذلك تعمل إسرائيل وحماس خلال الأيام الثلاثين الأولى من الهدنة على التوصل إلى تفاصيل المرحلة الثانية التي من المقرر أن يتم فيها إطلاق سراح الجنود والمدنيين الإسرائيليين الرهائن.

كما ينص الاتفاق المقترح أيضا على أن تسمح إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وبينما لن يؤدي الاتفاق المقترح إلى إنهاء الحرب، يأمل المسؤولون الأمريكيون أن يضع الأساس لحل دائم للصراع.

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أول من أورد أنباء الاتفاق المقترح يوم السبت.

ومن المتوقع أن يناقش بيل بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ملامح الاتفاق المقترح عندما يجتمع يوم الأحد في فرنسا مع دافيد برنياع، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، بالتركيز على مفاوضات الرهائن، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الاجتماع المقرر والذين لم يسمح لهم بالتعليق علنا.


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