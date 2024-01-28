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استحالة الوصول إلى كلمات المرور وبطاقات الائتمان .. أبل تطلق خاصية أمنية جديدة

1/28/2024 2:20:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت شركة التكنولوجيا والإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل خاصية أمنية جديدة لأجهزة الكمبيوتر اللوحي آيباد والهواتف الذكية آيفون في إطار تحديث نظام التشغيل بما يجعل من المستحيل الوصول إلى كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان المخزنة على الجهاز بمجرد إدخال الرقم السري إذا كان الجهاز موجود خارج المناطق المعتادة للمستخدم، بما يشير إلى احتمال تعرضه للسرقة.

وبمجرد رصد وجود الجهاز الذكي بعيدا عن مسكن أو مكان عمل مالكه، فسيتم إضافة طبقة تحقق ثانية للسماح للمستخدم بالدخول إلى نظام إدارة كلمات المرور على أبل المعروف باسم "كي شين" وغيرها من التفاصيل المالية المحفوظة.

وفي هذه الحالة سيكون على مالك الجهاز استخدام واحدة من وسائل التحقق البيومترية مثل صورة الوجه أو بصمة الإصبع وغير ذلك.

وقالت أبل "هذه الاشتراطات تساعد في منع أي شخص سرق هاتفك ويعرف كلمة المرور الخاصة بك من إدخال تغييرات حيوية على حسابك أو جهازك"، مشيرة إلى أن هذه الخاصية الجديدة تعرف باسم "حماية الجهاز المسروق" خلال أيام قليلة.

يذكر أن أبل أضافت في آخر تحديث لنظام التشغيل، خاصية أمن أخرى لكي تزيد من صعوبة وصول اللصوص إلى أي حساب ومنع صاحبه من الوصول إليه، من خلال تأخير مصطنع ومتعمد لتنفيذ التغييرات عند إدخالها على إعدادات وسائل الأمان في الجهاز بما يتيح التأكد من أن من يدخلها هو صاحب الجهاز أو الحساب الحقيقي.

على سبيل المثال، إذا أردت تغيير كلمة مرور حسابك "آبل آي.دي" ستحتاج للانتظار لمدة ساعة حتى يتم تنفيذ تغيير، وسيكون بعدها مطالبا بإدخال صورة وجهه أو بصمة إصبعه مجددا لتفعيل التغيير.

يتم توفير الخصائص الجديدة في الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس 3ر17 والذي ظهر فيه العديد من الثغرات الأمنية. وفي الوقت نفسه سيتم توفيرها في الإصدار الجديد من نظام التشغيل ماك أو.إس 3ر14 والذي يقدم العديد من إصلاح الثغرات الأمنية في أجهزة كمبيوتر أبل.


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