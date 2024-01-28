بعد تمرد تكساس على واشنطن.. أزمة المهاجرين تحاصر الحلم الأمريكي

تشهد الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، تدفق موجات من المهاجرين الذين تراودهم نسمات "الحلم الأمريكي" من وراء الحدود المكسيكية، وأدى تدفقهم إلى تصاعد التوترات بين الحكومات المحلية للولايات الجنوبية، التي ضاقت بهم، والحكومة الفيدرالية

في واشنطن، بسبب إجهاد موارد الولايات والاتحاد الفيدرالي نفسه.



تنحدر الغالبية العظمى من المهاجرين من أمريكا الوسطى، لكن هناك أيضاً أعداد كبيرة من مهاجرين قادمين من بلدان بعيدة مثل تركيا والهند وبلدان إفريقيا.



وفي محاولة منها لكبح أمواج المهاجرين، اتخذت ولاية تكساس تدابير لمنع الهجرة الوافدة، منها رفض تنفيذ أمر المحكمة العليا بإزالة

حواجز الأسلاك الشائكة، ما أدى إلى تصعيد التوترات مع الحكومة الاتحادية.



وقال حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، إن ولايته مستعدة لمواجهة حدث غير محتمل يتمثل في إضفاء الرئيس الأمريكي جو بايدن الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني، لتنفيذ قرار المحكمة العليا بإزالة الأسلاك الشائكة على الحدود مع المكسيك.

وكان أبوت قد أعلن عن سياسات أخرى تتضمن نقل المهاجرين غير النظاميين إلى مدن وولايات شمالية يسيطر عليها الديمقراطيون. وقد تم نقل أكثر من 7 آلاف مهاجر بالحافلات من تكساس وأريزونا إلى مدن شمالية منذ أبريل الماضي.

صلاحيات

ويمكن للولايات أن تعترض على الحكومة الاتحادية بناءً على مبدأ حقوق الولايات، وهي الحقوق والصلاحيات التي تقع على عاتق الولايات بدلاً من الحكومة الاتحادية وفقاً للدستور. وقد كان هذا واضحاً في النزاع المستمر بين تكساس والحكومة الاتحادية بشأن سياسات الهجرة.

وتعد الهجرة أحد الخلافات البارزة بين حزبي الولايات المتحدة الرئيسيين؛ الجمهوريين والديموقراطيين.

وكان الرئيس الديمقراطي جو بايدن قدم مشروع قانون لإصلاح نظام الهجرة، يهدف إلى توفير طريق لمنح فرصة المواطنة لنحو 11 مليون شخص في وضع غير قانوني.



يواجه هذا المشروع مقاومة شديدة من الجمهوريين، الذين يعتبرون المشروع مكافأة لمخالفي القانون وتشجيعاً على الهجرة غير الشرعية.

من جانبه، اتخذ الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، خلال فترة رئاسته، موقفاً صارماً ضد الهجرة، ومازال يستثمر في هذه القضية التي تلقى رواجاً في قاعدته الانتخابية.

ويعكس هذا الصراع حول الهجرة الاختلافات العميقة بين الجمهوريين والديموقراطيين حول كيفية إدارة الهجرة وتأمين الحدود، وهو موضوع من المتوقع أن يلعب دوراً كبيراً في الانتخابات المقبلة.

لحظة تاريخية

يراقب العالم ذلك التراشق بين الحكومات المحلية للولايات والحكومة الاتحادية، في محاولة لاصطياد لحظة تاريخية ليس لانهيار الدولة الأقوى على مستوى العالم، لكن على الأقل لإضعافها واشغالها بنفسها، عبر فوضى حرب أهلية أو انفراط عقدها بنجاح دعوات للاستقلال بدأت تروج في بعض الولايات، خصوصاً تلك التي ترى أنها مثقلة بأعباء ليس عليها تحملها.



تبدو احتمالية أن تشتعل حرب أهلية تؤدي إلى تفتت الاتحاد الفيدرالي ضئيلة جداً، كما أن الدعوات للاستقلال لا تلقى القبول الكافي، وهي ليست جديدة،

فالولايات المتحدة تقوم على نظام اتحادي قوي ومؤسسات ديمقراطية أبقت الاتحاد متماسكاً في خضم الكثير من التحديات.

الجدير ذكره هنا أن الحرب الوحيدة في تاريخ الولايات المتحدة وقعت بين عامي 1861 و1865، وكانت بشكل رئيسي بسبب قضية العبودية. ومنذ ذلك الحين، لم تشهد البلاد أي حرب أهلية.

اقتصادات كبيرة

تقود تكساس التي تعد ثاني أكبر الولايات في الولايات المتحدة من حيث المساحة والسكان، ما يمكن تسميته معارضة للحكومة الاتحادية.

وتملك تكساس التي كانت جمهورية مستقلة لنحو 10 سنوات، حظيت خلالها باعتراف الولايات المتحدة نفسها، ودول أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا، اقتصاداً قوياً ومتنوعاً، يشمل قطاعات مثل الطيران والنفط وتكنولوجيا المعلومات.

كما أبدت ولاية كاليفورنيا دعمها لتوجهات تكساس في مجابهة الحكومة الاتحادية والوقوف أمام موجات المهاجرين التي تثقل كاهل الحكومات المحلية.

وكاليفورنيا هي أكبر اقتصاد في الولايات المتحدة، وتحتل المرتبة الخامسة على مستوى العالم، ويعتمد اقتصادها على صناعات مثل التكنولوجيا والصحة، ويمثل البحث والتطوير 17% من إجمالي النشاط الاقتصادي للولاية.

كما تضم نحو ثلث سكان الولايات المتحدة، أي ما يعادل 40 مليون نسمة.

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