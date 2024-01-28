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الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة

1/28/2024 2:11:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- توقعت الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد تدريجيًا خلال ساعات نهار اليوم الأحد، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو ماطرا وشديد البرودة، وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو شديد البرودة وماطراً، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وغدا الاثنين، يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو ماطرا وبارداً الى شديد البرودة وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

والثلاثاء، يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو ماطرا وشديد البرودة وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

والاربعاء المقبل، يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو ماطرا وبارداً الى شديد البرودة، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية.

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