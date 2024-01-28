غوتيريش: أنهينا خدمة 9 من موظفي الأونروا المشاركين في هجوم 7 أكتوبر

MENAFN - Palestine News Network ) جينيف/PNN- تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد، بمحاسبة“أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في”أعمال إرهابية"، وذلك بعد مزاعم عن اشتراك بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس على إسرائيل.

كما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة إنهاء خدمة 9 من بين 12 من موظفي الأونروا الضالعين في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.

وقال غوتيريش في بيان "أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية سيحاسب بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية.. الأمانة العامة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع الإجراءات العادية للأمانة العامة لمثل هذا التعاون".

وناشد غوتيريش السبت الدول المانحة "ضمان استمرارية" عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعدما علّقت الكثير منها تمويلها لها بسبب اتهامات إسرائيل بأن موظفين في الوكالة قد يكونون ضالعين في هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضح غوتيريش في بيان "فيما أفهم قلقهم، وقد روّعت أنا أيضا بهذه الاتهامات، أناشد الحكومات التي علّقت مساهماتها أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات الأونروا".



