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114 يوما للحرب على غزة... طيران الاحتلال يجدد غاراته على مناطق مختلفة والمدفعية تقصف مراكز الإيواء في خانيونس

1/28/2024 2:11:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـــ 114، جدد الطيران الإسرائيلي، اليوم الأحد، غاراته على مناطق مختلفة وسط القطاع، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف مراكز الإيواء في محافظة خانيونس.

يأتي ذلك، في وقت تحتدم المعارك البرية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في خانيونس، فيما تجددت الاشتباكات العنيفة في بعض مناطق شمال القطاع.

وواصل قوات من الجيش الإسرائيلي حصار المستشفيات في خانيونس، وسط استهداف بالغارات وقذائف الدبابات للمدنيين النازحين في خانيونس، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات من النازحين الذين فروا من الحرب في شمال القطاع، ويتم استهدافهم لدفهم على النزوح نحو رفح.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين أول/ أكتوبر 2023، إلى أكثر 26 ألف شهيد ونحو 64 ألف مصاب وآلاف المفقودين معظمهم من الأطفال والنساء، على ما أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة.

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