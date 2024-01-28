114 يوما للحرب على غزة... طيران الاحتلال يجدد غاراته على مناطق مختلفة والمدفعية تقصف مراكز الإيواء في خانيونس

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـــ 114، جدد الطيران الإسرائيلي، اليوم الأحد، غاراته على مناطق مختلفة وسط القطاع، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف مراكز الإيواء في محافظة خانيونس.
يأتي ذلك، في وقت تحتدم المعارك البرية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في خانيونس، فيما تجددت الاشتباكات العنيفة في بعض مناطق شمال القطاع.
وواصل قوات من الجيش الإسرائيلي حصار المستشفيات في خانيونس، وسط استهداف بالغارات وقذائف الدبابات للمدنيين النازحين في خانيونس، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات من النازحين الذين فروا من الحرب في شمال القطاع، ويتم استهدافهم لدفهم على النزوح نحو رفح.
وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين أول/ أكتوبر 2023، إلى أكثر 26 ألف شهيد ونحو 64 ألف مصاب وآلاف المفقودين معظمهم من الأطفال والنساء، على ما أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة.
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