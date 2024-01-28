جريمة بشعة في كندا ضحيتها تونسية قتلها زوجها بـ20 طعنة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام تونسية، يوم السبت ، إن تونسيا أقدم على قتل زوجته بطريقة بشعة في مدينة مونتريال الكندية .

وحسبما نقلت صحيفة "الشروق" التونسية عن وسائل إعلام كندية، فإن الشرطة الكندية اعتقلت الزوج البالغ من العمر 42 عاما بتهمة قتل زوجته التونسية البالغة من العمر 32 عاما يوم الجمعة.

ووفق السلطات الكندية فإن المتهم اتصل بالشرطة وأبلغ عن جريمته، وألقي القبض عليه في منزل الضحية.



وسدد الزوج بحسب الشرطة الكندية 20 طعنة لزوجته في منطقة البطن، ووجهت له تهمة القتل من الدرجة الثانية.

ونقلت وسائل إعلام كندية عن جيران الزوجين قولهم إنهما يعيشان في كندا منذ 3 سنوات، وكانت علاقتهما جيدة.

سكاي نيوز

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