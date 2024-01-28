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الخارجية: 25 طفلاً ضمن 63 أردنياً سيتم استكمال إجلائهم من غزة مساء اليوم

1/28/2024 2:10:29 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة إنه تم إجلاء 45 أردنياً من قطاع غزة إلى مصر حتى مساء أمس السبت، فيما ستستمر العملية اليوم لإستكمال إجلاء 18 آخرين بمجموع 63 اردنياً سمحت لهم سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح.
وأضاف القضاة خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد، أن 25 طفلاً من بين الـ 63 الذين يتم استكمال إجلائهم مع نهاية اليوم .
وأوضح أنه تم إجلاء 666 أردنيا منذ بدء الحرب وبقي 487 شخص في قطاع غزة وسيتم إجلائهم خلال الفترة القادمة من أصل 1153 أردنياً متواجدين في القطاع ومسجلين على سجلات الوزارة .
وأكد أن الأردنيين الذين تم إجلائهم أحوالهم الإنسانية صعبة، مشيراً أنه يتم تقديم الإسعافات الأولية فور وصولهم ومتابعة أحوالهم.


ونوه أن عمليات الإجلاء من قطاع غزة معقدة ولكنها تتم بنجاح وتم نقل بعض المواطنين الذين تم إجلائهم من قطاع غزة إلى مصر بناءً على طلب منهم وآخرين إلى العاصمة عمان اما عن طريق الطيران او عبر ميناء نويبع البحري.

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