منع من الصعود إلى الطائرة لوصوله متأخرا .. فأخر المطار كله في الهند

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ألقت شرطة دلهي الهندية القبض على رجل بتهمة توجيه تهديد كاذب بوجود قنبلة لرحلة سبايس جيت المتجهة إلى دلهي في 24 يناير بمحاولة منه لتأخيرها عمدًا بعد منعه من الصعود إلى الطائرة لوصوله متأخرًا عن موعد الإقلاع.

وكشفت الشرطة الهندية عن هوية المتهم الذي يدعى جاي كريشان كومار ميهتا (25 عامًا). وقال بيان رسمي إن رجال الشرطة من مركز شرطة مطار أنديرا غاندي اعتقلوه يوم السبت بعدما أجرى مكالمة للإبلاغ عن وجود قنبلة في الطائرة .

تلقى مكتب حجز SpiceJet مكالمة هاتفية في 24 يناير بشأن وجود قنبلة على متن رحلة SG 8496 المتجهة من داربهانجا في بيهار إلى دلهي، وأدى الحادث إلى حالة تأهب "كاملة" في مطار دلهي وسط إجراءات أمنية مشددة.



تم إنزال جميع ركاب الرحلة وتم نقل الطائرة إلى منطقة معزولة بينما سارع أفراد قوة الأمن الصناعي المركزي ومسؤولو المطار لإجراء تفتيش شامل كما تأخرت حركة الطيران في المطار لبعض الوقت.



تم إعلان التهديد بوجود قنبلة على أنه خدعة حيث لم تجد عمليات البحث المكثفة أي شيء مريب على متن الطائرة، ومع ذلك، ظلت الطائرة تحت المراقبة لفترة من الوقت ليلة 24 يناير.



وكانت شرطة دلهي قد رفعت قضية ضد شخص مجهول أبلغ هاتفياً عن وجود قنبلة على متن الطائرة، وفحصت الرقم الذي صدرت منه المكالمة، وبعد عملية تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه واستجوابه حول دوافع التهديد بوجود قنبلة، فكشف أنه أجرى المكالمة عمداً لتأخير الرحلة بعد أن رفض موظفو شركة الطيران صعوده إلى الطائرة عندما وصل متأخراً إلى مطار دلهي .

البيان





