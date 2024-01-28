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معاريف: عودة نشاط حماس شمال غزة يثير قلق إسرائيل

1/28/2024 2:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة معاريف بأن نشاط حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المناطق التي سبق أن سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة تثير قلقا في تل أبيب.


وقالت الصحيفة إن عناصر مرتبطة بحماس تمكنت من فرض السيطرة المدنية بمناطق شمال غزة ما قد يؤدي "لتآكل إنجازات إسرائيل"، وفق تعبيره.


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