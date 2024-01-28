معاريف: عودة نشاط حماس شمال غزة يثير قلق إسرائيل

معاريف: عودة نشاط حماس شمال غزة يثير قلق إسرائيل
التاريخ
1/28/2024 2:10:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة معاريف بأن نشاط حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المناطق التي سبق أن سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة تثير قلقا في تل أبيب.
وقالت الصحيفة إن عناصر مرتبطة بحماس تمكنت من فرض السيطرة المدنية بمناطق شمال غزة ما قد يؤدي "لتآكل إنجازات إسرائيل"، وفق تعبيره.
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