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عيار21 و18 .. أسعار الذهب بالأردن اليوم الأحد

1/28/2024 2:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت اسعار الذهب بالأردن اليوم الأحد ، حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلباً الى 41 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 39.3 دينارا للشراء منهم .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 36.5 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 33.5 دينارا للشراء منهم .



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