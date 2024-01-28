إسلام آباد تدعو طهران لتحقيق فوري بمقتل 9 باكستانيين ومعاقبة الجناة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالبت وزارة الخارجية الباكستانية، إيران بفتح "تحقيق فوري" في "الحادث الإرهابي" الذي أدى لمقتل 9 باكستانيين داخل منزل في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي إيران، ومعاقبة الجناة.
وقالت ممتاز زهرة بلوش، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية: "إنه حادث مروع وحقير، ونحن ندينه بشكل لا لبس فيه".
وأضافت: "نحن على اتصال بالسلطات الإيرانية وشددنا على ضرورة التحقيق الفوري في الحادث ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة الشنيعة".
ولم تعلن أي جماعة أو فرد مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مجموعة من الباكستانيين الذين يقال إنهم يعملون في ورشة لتصليح السيارات في المنطقة الحدودية الإيرانية.
RT
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