Sunday, 28 January 2024 10:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بسبب الثلوج الكثيفة.. قطار يتحول إلى فندق في سخالين الروسية

1/28/2024 2:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضربت عاصفة ثلجية قوية مقاطعة سخالين في أقصى شرق روسيا هذا الأسبوع، وشلت حركة المرور هناك بما في ذلك حركة القطارات.


وتحول أحد القطارات العالقة في الثلوج بمدينة يوجنو-ساخالينسك إلى ما يشبه الفندق حيث قررت إدارة حركة السكة الحديدية في المقاطعة تقديم القطار لهم ليمضوا ليلة فيه في هذه الظروف المناخية الصعبة.

روسيا اليوم

MENAFN28012024000208011052ID1107776785

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث