بسبب الثلوج الكثيفة.. قطار يتحول إلى فندق في سخالين الروسية

وتحول أحد القطارات العالقة في الثلوج بمدينة يوجنو-ساخالينسك إلى ما يشبه الفندق حيث قررت إدارة حركة السكة الحديدية في المقاطعة تقديم القطار لهم ليمضوا ليلة فيه في هذه الظروف المناخية الصعبة.

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