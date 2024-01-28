بسبب الثلوج الكثيفة.. قطار يتحول إلى فندق في سخالين الروسية

بسبب الثلوج الكثيفة.. قطار يتحول إلى فندق في سخالين الروسية
التاريخ
1/28/2024 2:10:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضربت عاصفة ثلجية قوية مقاطعة سخالين في أقصى شرق روسيا هذا الأسبوع، وشلت حركة المرور هناك بما في ذلك حركة القطارات.
وتحول أحد القطارات العالقة في الثلوج بمدينة يوجنو-ساخالينسك إلى ما يشبه الفندق حيث قررت إدارة حركة السكة الحديدية في المقاطعة تقديم القطار لهم ليمضوا ليلة فيه في هذه الظروف المناخية الصعبة.
روسيا اليوم
MENAFN28012024000208011052ID1107776785
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.