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برنارد أرنو يتخطى إيلون ماسك ويتصدر قائمة فوربس لأثرياء العالم

1/28/2024 2:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصدّر الملياردير الفرنسي برنارد أرنو اليوم قائمة فوربس لأثرياء العالم متخطيا الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بعد قفزة سهم مجموعة LVMH الفرنسية للسلع الفاخرة بدعم من نتائج أعمال المجموعة التي تجاوزت التوقعات.
واستعاد ماسك موقعه لدقائق بعد افتتاح وول ستريت مع صعود سهم تيسلا بنحو 1%، لكنه عاد للمركز الثاني بفارق 2.6 مليار دولار عن أرنو في وقت لاحق.
ووصلت ارتفاعات سهم مجموعة LVMH إلى 13% في بورصة باريس، ليصل سعره إلى 773.10 يورو (839.74 دولار)، ما أضاف نحو 23 مليار دولار إلى ثروة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أرنو، لتبلغ 207 مليار دولار، وفقًا لتقديرات فوربس اللحظية.
ووصلت القيمة السوقية لمجموعة LVMH إلى 422.8 مليار دولار مقارنة بالقيمة السوقية لشركة تيسلا التي بلغت 574.2 مليار دولار.
وتلقت ثروة أرنو دعما من صعود أرباح مجموعة LVMH الفرنسية للسلع الفاخرة بنسبة 8.13% عام 2023 إلى 15.95 مليار يورو (17.27 مليار دولار) من 14.75 مليار يورو (16 مليار دولار) في 2022، بسبب انتعاش مبيعاتها عالميًا.
في حين زادت إيرادات الشركة خلال السنة الماضية إلى 86.15 مليار يورو (93.32 مليار دولار) من 79.18 مليار يورو (85.77 مليار دولار) في 2022.
وتراجعت ثروة إيلون ماسك بنحو 18 مليار دولار، لتبلغ 204.2 مليار دولار، ليعود قبل افتتاح وول ستريت إلى المركز الثاني في قائمة فوربس لأغنى الأشخاص في العالم، نتيجة هبوط سهم تيسلا عقب إعلان شركة السيارات الكهربائية عن نتائج الربع الأخير المخيبة للآمال.
وبلغت ثروة ماسك، ثاني أغنى شخص في العالم وفقا لتقديرات فوربس اللحظية، 204.4 مليار دولار.




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