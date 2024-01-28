الخارجية: عمليات إجلاء الأردنيين من قطاع غزة مستمرة

الخارجية: عمليات إجلاء الأردنيين من قطاع غزة مستمرة
التاريخ
1/28/2024 2:10:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، السفير سفيان القضاة ، يتحدث عن عملية اجلاء الأردنيين من قطاع غزة
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