برنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي يقيم ندوة تناقش أهم الاعتبارات للاستثمار في سوق العقارات

(MENAFN
- Hanover communications) أبوظبي، 26 يناير 2024: يستضيف برنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي ندوة عامة حول أهم القضايا التي ينبغي على المستثمرين مراعاتها لدى استثمار أموالهم في عالمنا الذي بات أكثر تعقيداً وسرعة وحركة مما مضى، إضافة إلى ازدياد الصعوبة في التكهن بما يحمله المستقبل.
سيتناول الأستاذ سام تشاندان، مدير مركز تشاو-هون تشين لتمويل العقارات الدولي في كلية ستيرن بجامعة نيويورك، سرعة تطوّر علاقتنا بالعقارات بشكل غير مسبوق، وتداعيات ذلك على استراتيجيات الاستثمار في العقارات بتاريخ 31 يناير الجاري. يناقش الأستاذ تشاندان أيضاً تأثيرات أنماط العمل الهجين والتقنيات الجديدة وتأثير تغيّر المناخ على المناطق الحضرية من حيث إعادة تشكيل فرص تطوير العقارات والاستثمار فيها وتمويلها.
تعاونت كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك مع جامعة نيويورك أبوظبي لتأسيس برنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي، وهو برنامج بدوام كامل ولمدّة عام دراسي واحد لنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال. ويوفر البرنامج للطلاب فرصة بناء مستقبلهم المهني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستتوزع الفترات الدراسية بين مدينتي أبوظبي ونيويورك. يستقبل برنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي طلبات التقديم للعام الدراسي 2024-2025 إلى تاريخ 11 مارس. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمزيد من المعلومات.
تفاصيل الفعالية:
الفعالية: برنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي يقدم: إعادة تخيّل المدن واستثمارات العقارات مع أستاذ ستيرن في جامعة نيويورك سام تشاندان
التاريخ: 6:30 مساء الأربعاء، 31 يناير
الموقع: مركز المؤتمرات (A6) في جامعة نيويورك أبوظبي
MENAFN28012024005033015104ID1107776747
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.