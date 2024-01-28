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4 إصابات بتدهور مركبة على طريق الممر التنموي

1/28/2024 1:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب أيمن الحراحشة، من إدارة الدوريات الخارجية، إن كوادر الإدارة تعاملت صباح اليوم، مع حادث تدهور مركبة على طريق الممر التنموي، ونتج عن الحادث 4 إصابات، تم نقلهم إلى مستشفى التوتنجي.
وبيّن الحراحشة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع عدة حوادث، كان أبرزها، حادث تصادم مركبتين على طريق إربد - عمّان، ونتج عن الحادث وفاة و8 إصابات، تم نقلهم لمستشفى جرش الحكومي، وتم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.
وأضاف أنه تم التعامل مع تدهور مركبة على طريق الممر التنموي باتجاه الزرقاء، ونتج عن الحادث إصابة تم نقلها إلى مستشفى التوتنجي.
ودعا الحراحشة السائقين الى توخي الحيطة والحذر خلال القيادة في ظل الأحوال الجوية السائدة، والالتزام بقواعد السير، والابتعاد عن ارتكاب المخالفات الخطرة.




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