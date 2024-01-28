Sunday, 28 January 2024 10:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني يجتمعان بالبيت الأبيض في التاسع من فبراير

1/28/2024 1:11:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال البيت الأبيض يوم أمس السبت إن الرئيس جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس سيجتمعان في واشنطن في التاسع من فبراير / شباط لحشد الدعم من أجل تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.


وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين سيستغلان اجتماعهما في البيت الأبيض للتأكيد مجددا على دعمهما القوي لأوكرانيا في وجه الغزو الروسي.


وسيناقش بايدن وشولتس الجهود المبذولة لمنع التصعيد في الشرق الأوسط ودعمهما الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس وضرورة زيادة المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في قطاع غزة.


MENAFN28012024000208011052ID1107776718

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث