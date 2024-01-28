الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني يجتمعان بالبيت الأبيض في التاسع من فبراير

MENAFN - Al Wakeel News)قال البيت الأبيض يوم أمس السبت إن الرئيس جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس سيجتمعان في واشنطن في التاسع من فبراير / شباط لحشد الدعم من أجل تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.



وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين سيستغلان اجتماعهما في البيت الأبيض للتأكيد مجددا على دعمهما القوي لأوكرانيا في وجه الغزو الروسي.



وسيناقش بايدن وشولتس الجهود المبذولة لمنع التصعيد في الشرق الأوسط ودعمهما الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس وضرورة زيادة المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في قطاع غزة.

