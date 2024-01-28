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تصادم مركبتين على طريق طلوع سلحوب يُسبب ازدحام مروري خانق - صور

1/28/2024 1:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنها تعاملت صباح اليوم، مع حادث تصادم، وقع بين مركبتين، على طريق طلوع سلحوب باتجاه عمّان، قبل التحويلة.
وبيّنت الإدارة لـ " الوكيل الإخباري" انه لم ينتج عن الحادث أي إصابات، وإنما أضرار مادية فقط.


وأشارت إلى أنه تم رفع العوائق عن حرم الطريق، وفتح السير أمام المركبات.
من جهتهم قال شهود عيان لـ " الوكيل الإخباري" إن الحادث سبب ازدحام مروري خانق، امتد لمسافة كبيرة.
وبينوا أن رجال الأمن، تواجدوا بمكان الحادث لرفع العوائق وفتح الطريق أمام المركبات.











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