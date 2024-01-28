تصادم مركبتين على طريق طلوع سلحوب يُسبب ازدحام مروري خانق - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنها تعاملت صباح اليوم، مع حادث تصادم، وقع بين مركبتين، على طريق طلوع سلحوب باتجاه عمّان، قبل التحويلة.
وبيّنت الإدارة لـ " الوكيل الإخباري" انه لم ينتج عن الحادث أي إصابات، وإنما أضرار مادية فقط.
وأشارت إلى أنه تم رفع العوائق عن حرم الطريق، وفتح السير أمام المركبات.
من جهتهم قال شهود عيان لـ " الوكيل الإخباري" إن الحادث سبب ازدحام مروري خانق، امتد لمسافة كبيرة.
وبينوا أن رجال الأمن، تواجدوا بمكان الحادث لرفع العوائق وفتح الطريق أمام المركبات.
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