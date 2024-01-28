إصابة سائق بتدهور مركبة داخل نفق السابع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب سائق مركبة، صباح اليوم الأحد، إثر حادث تدهور، وقع داخل نفق الدوار السابع، في العاصمة عمّان.
وقال مندوب إدارة السير المركزية الملازم1 مصعب المرايات، إنه تم نقل المصاب إلى المستشفى من خلال الدفاع المدني، فيما سبب الحادث ازدحام مروري مؤقت.
وأشار إلى أن المركبة استقرت داخل الجزيرة الوسطية، حيث تم رفعها وإعادة فتح الطريق أمام المركبات.
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