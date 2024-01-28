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إصابة سائق بتدهور مركبة داخل نفق السابع

1/28/2024 1:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب سائق مركبة، صباح اليوم الأحد، إثر حادث تدهور، وقع داخل نفق الدوار السابع، في العاصمة عمّان.
وقال مندوب إدارة السير المركزية الملازم1 مصعب المرايات، إنه تم نقل المصاب إلى المستشفى من خلال الدفاع المدني، فيما سبب الحادث ازدحام مروري مؤقت.

وأشار إلى أن المركبة استقرت داخل الجزيرة الوسطية، حيث تم رفعها وإعادة فتح الطريق أمام المركبات.


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