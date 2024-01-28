وزير بولندي يطالب باتخاذ إجراءات عاجلة بسبب أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News)قال وزير الزراعة البولندي تشيسلاف سيكيرسكي، إن إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي يفيد أوكرانيا على حساب المزارعين البولنديين.



ونقل موقع wPolityce عنه: "تحرير التجارة الذي تم فرضه في عام 2022، والذي على أساسه يسمح بدخول البضائع والمنتجات الأوكرانية بدون رسوم جمركية، مفيد جدا للاقتصاد الأوكراني، لكن يمكنه توجيه ضربة للمزارعين البولنديين".



وأشار سيكيرسكي إلى أن الحكومة البولندية، تتفاوض بالفعل مع أوكرانيا والمفوضية الأوروبية بشأن الحد من دخول البضائع الأوكرانية إلى السوق الأوروبية.



وقال الوزير: "نعتقد أنه من الضروري فرض وسائل وقائية من أجل حماية أسواق الدول الأوروبية من المنتجات الأوكرانية".



يذكر أن يوم الأربعاء الماضي، نظم المزارعون البولنديون احتجاجات حاشدة ضد تدفق البضائع من أوكرانيا.



وطالب المتظاهرون بالحد من استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، ومراجعة السياسة الزراعية المشتركة للكتلة في اتجاه التخلي عن القيود البيئية.



روسيا اليوم