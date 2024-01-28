مقررة أممية: تعليق تمويل الأونروا يعني المشاركة في الإبادة بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز إن الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تشارك في "الإبادة الجماعية" بقطاع غزة.



وأشارت ألبانيز في تدوينة عبر منصة "إكس" إلى أن إعلان بعض الدول تعليق تمويلها للأونروا جاء غداة إعلان محكمة العدل الدولية رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا.



وأضافت أن الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية "تعاقب ملايين الفلسطينيين في توقيت حساس"، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع "الإبادة الجماعية".

