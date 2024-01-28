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ليبيا: قرار لاهاي حول فلسطين عادل وينبغي أن تلتزم به جميع الأطراف

1/28/2024 1:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير العدل في الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان خالد مسعود، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الوضع في غزة وإسرائيل عادل، لكنه قد يكون بلا فائدة إذا لم تلتزم به أطراف النزاع.
وأضاف مسعود في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أنه لتحقيق قرارات محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل، من الضروري أن تحظى هذه القرارات بدعم المجتمع الدولي.
وتابع: "نحن لا نطعن في قرار المحكمة الذي نعتبره عادلا إلى حد ما للشعب الفلسطيني، ولكن ما فائدة هذه البنود إذا لم تدخل حيز التنفيذ ولم تحترمها كافة الأطراف، ولا تحظى بدعم المجتمع الدولي؟".
وأشار مسعود إلى أن ليبيا، التي انضمت إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، "اتخذت موقفا مشرفا".
وطالبت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.
وأكدت خلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا. فيما فرضت محكمة العدل الدولية على إسرائيل تدابير مؤقتة.
وحظي قرار محكمة العدل الدولية بتأييد وترحيب عربي ودولي، فيما كررت الولايات المتحدة موقفها بأن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة "لا أساس له من الصحة".

روسيا اليوم

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