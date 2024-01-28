شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في خان يونس

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد أربعة مواطنين، وإصابة العشرات، في قصف الاحتلال منطقة الملالحة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصب عدد من المواطنين جراء قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا في جورة العقاد غرب خان يونس.
وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل ومنشآت المواطنين في منطقة البطن السمين بخان يونس جنوب قطاع غزة.
كما واصل جيش الاحتلال قصف محيط مستشفى الأمل في خان يونس، وأطلق النار بكثافة تجاهه، وقصف الطيران الحربي ومدفعية الاحتلال وسط وشرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقصف طيران الاحتلال عددا من المنازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وارتكب الاحتلال خلال الـ24 الساعة الماضية 18 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 شهيدا، و310 جرحى.
وحسب المصادر الطبية، ارتقى 28 شهيدا، وأصيب آخرون، جراء القصف المتواصل على خان يونس خلال الـ24 ساعة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 26257 شهيدا، و64797 جريحا.
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