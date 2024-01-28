شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في خان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد أربعة مواطنين، وإصابة العشرات، في قصف الاحتلال منطقة الملالحة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصب عدد من المواطنين جراء قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا في جورة العقاد غرب خان يونس.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل ومنشآت المواطنين في منطقة البطن السمين بخان يونس جنوب قطاع غزة.

كما واصل جيش الاحتلال قصف محيط مستشفى الأمل في خان يونس، وأطلق النار بكثافة تجاهه، وقصف الطيران الحربي ومدفعية الاحتلال وسط وشرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقصف طيران الاحتلال عددا من المنازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال خلال الـ24 الساعة الماضية 18 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 شهيدا، و310 جرحى.

وحسب المصادر الطبية، ارتقى 28 شهيدا، وأصيب آخرون، جراء القصف المتواصل على خان يونس خلال الـ24 ساعة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 26257 شهيدا، و64797 جريحا.



