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شركس: الاقتصاد الأردني مُستقر رغم كل التحديات

1/28/2024 1:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس سلامة النهج الاقتصادي في الأردن وعلى الإنجازات الكبيرة التي حققها القطاع المالي والمصرفي.
وتطرق شركس خلال، القمة المصرفية لعام 2024، والتي عقدتها جمعية البنوك بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم خليل السالم، ومشاركة رؤساء المجالس والمدراء العامين للبنوك في المملكة، إلى البنية التحتية القوية والإطار التنظيمي المحفز للابتكار والتطوير في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن هذه العوامل تعد ركيزة أساسية للاستقرار المالي والنقدي في الأردن.
وأشاد بالشراكة النموذجية بين البنك المركزي وجمعية البنوك، مؤكداً أهمية هذه الشراكات في دعم النمو المصرفي والاقتصادي.
وفي تحليله للوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره في الأردن، تحدث الدكتور شركس عن التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم في العامين الماضيين، لافتا إلى أن الأردن استطاع الحفاظ على استقراره الاقتصادي رغم هذه التحديات، ومشيدًا بالسياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي والتزام البنوك بالمعايير الدولية وضوابط السلوك المهني والمصرفي.
كما تطرق إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تم إنجازها في الأردن، والتي أدت إلى تعزيز الاستقرار المالي ودخول المملكة في برنامج إصلاحي اقتصادي جديد لعام 2024، مشيرا إلى أهمية هذه الإصلاحات في تعزيز قدرة الأردن على التعامل مع الأزمات العالمية مثل الحرب على غزة وتأثيراتها الاقتصادية.
وأكد الدور الحيوي للبنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي، مشيراً إلى الجهود المبذولة في إدارة المخاطر وتطبيق المعايير الدولية، مشيدا بالتقييمات الإيجابية التي تلقاها الأردن من وكالات التصنيف الدولية، مما يعكس الثقة بالاقتصاد الأردني وقدرته على التعافي والنمو، متوقعا انخفاض أسعار الفائدة عالميا في الربع الثاني من العام الحالي إذا ما استمرت معدلات التضخم عالمياً بالانخفاض.
ونوه شركس بالجهود المستمرة في تطوير القطاع المصرفي والمالي في الأردن، مؤكداً أهمية الابتكار وتبني استراتيجيات جديدة مثل التمويل الأخضر لضمان مستقبل مالي مستدام وقوي للمملكة.
وتحدث عن الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي تم تنفيذها والتي أسهمت في استقرار الأردن اقتصاديًا في مواجهة التحديات العالمية، مثل ارتفاع معدلات التضخم والتغيرات في السياسة النقدية العالمية.
كما ناقش التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجه الأردن، مشيراً إلى الجهود المبذولة للتعامل معها، بما في ذلك الآثار الاقتصادية للأحداث في غزة والتطورات في البحر الأحمر.
وتطرق شركس إلى النمو الاقتصادي في الأردن، مبينًا تأثير جائحة كورونا وكيف استطاع الاقتصاد الأردني تحقيق معدلات نمو إيجابية في السنوات التالية ، مشيرا إلى زيادة في أعداد السياح والصادرات الأردنية، والتي تعكس النشاط الاقتصادي المتزايد والتعافي الجيد بعد الجائحة.
وأشاد بدور البنك في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وذكر محاور مهمة مثل استراتيجية التمويل الأخضر كإحدى المبادرات الرائدة في المنطقة لدعم الاستدامة البيئية، مؤكدا التزام الأردن بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتعاون الفعال مع الشركاء الدوليين، معبرًا عن تفاؤله بمستقبل مالي مستدام وقوي للمملكة.




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