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ما هي مميزات النسخة الاختبارية من أنظمة Ios 17.4 التي أطلقتها أبل؟

1/28/2024 1:00:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت آبل عن إطلاق النسخة الاختبارية beta 1 من أنظمة iOS 17.4 الجديدة المخصصة لهواتف آيفون.

وأشارت آبل إلى أن النسخة طرحت لاختبارها من قبل المطورين في أوروبا حاليا، وحملت معها العديد من الميزات الجديدة التي ستتوفر لمستخدمي آيفون لاحقا، وفق لروسيا اليوم.

ومع النسخة الجديدة بات بمكان المطورين استعمال محركات المتصفح الأصلية بدلاً من WebKit، كما بات ممكنا نقل محرك Blink إلى أنظمة iOS.

ومع التحديث الجديد بات بالإمكان ضم خدمات جديدة لبث الألعاب في متجر تطبيقات آبل، مثل خدمات Xbox Cloud Gaming وGeFerce Now.

ويحمل iOS 17.4 للمستخدمين أيضا العديد من الميزات الجديدة، إضافة إلى رموز تعبيرية جديدة، كما يوفر ميزة قراءة الرسائل باستخدام مساعد Siri الصوتي، وميزات تساعد مساعد Siri لقراءة الرسائل بعدة لغات.

ويوفر النظام الجديد أيضا ميزات إضافة لحماية الهواتف من السرقة، وميزات لعرض النصوص في الأغاني في خدمات Apple Music.


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