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سول: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز

1/28/2024 12:17:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي اليوم الأحد.

ولم تحدد الهيئة عدد الصواريخ التي أُطلقت لكنها قالت إنها تعمل مع الولايات المتحدة لتحليل أحدث عملية إطلاق من قبل كوريا الشمالية. وأشارت أيضا إلى أنها عززت عمليات المراقبة والتأهب.

وتصعّد كوريا الشمالية المواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها، لكن مسؤولين في واشنطن وسول يقولون إنهم لم يرصدوا أي مؤشرات على أن بيونغ يانغ تعتزم القيام بعمل عسكري وشيك.

ويقول مسؤولون ومحللون إن من المرجح أن تواصل حكومة بيونغ يانغ أو حتى تزيد من الإجراءات الاستفزازية بعد أن حققت نجاحات كبيرة في تطوير الصواريخ الباليستية وعززت التعاون مع روسيا وتخلت عن هدفها القائم منذ عقود والمتمثل في إعادة الوحدة سلميا مع كوريا الجنوبية.


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