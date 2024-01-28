بايدن يعود إلى ساوث كارولاينا في مسعى لكسب تأييد الناخبين السود

سلط الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس السبت الضوء على الاختلاف الكبير بينه وبين منافسه الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة دونالد ترامب مؤكدا أن الرئيس السابق أخفق في دعم حقوق المواطنين السود ويمثل خطرا على الاقتصاد والديمقراطية في الولايات المتحدة.

جاءت تعليقات بايدن خلال عشاء أقيم للاحتفال بجعل ولاية ساوث كارولاينا وقاعدتها الكبيرة من الناخبين السود أول ولاية تصوت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

وتحدث بايدن عن قائمة بإنجازاته التي قال إنها ساعدت مجموعة كبيرة من الأمريكيين ومنهم المواطنون السود.

وقاطع محتجون خطابه ثلاث مرات اعتراضا على علاقته الوطيدة بإسرائيل وبعمليات القتل التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وفقد بايدن شعبيته لدى بعض الناخبين السود الذين أيدوه في انتخابات 2020 وذلك بسبب الاستياء من إخفاقه في إصدار تشريع يتعلق بحقوق التصويت وقضايا أخرى.



وعلى الرغم من أن الديمقراطيين ليس لديهم أمل في الفوز بأصوات الولاية في نوفمبر فإن بايدن يأمل أن يساعد التركيز على ساوث كارولاينا في تعزيز الدعم بين الناخبين السود.

وقال بايدن عن ترامب إن منافسه الجمهوري "أصبح مشوشا بعض الشيء هذه الأيام".

وأضاف "يبدو أنه لا يستطيع التمييز بين نيكي هيلي ونانسي بيلوسي" في إشارة إلى خطاب ألقاه ترامب في الآونة الأخيرة أشار فيه مرارا إلى منافسته الجمهورية هيلي باسم بيلوسي، الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي.

وقال بايدن إن ساوث كارولاينا أوصلته إلى البيت الأبيض بفوز مدو في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2020 وهو ما أنقذ حملته.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ساوث كارولاينا في الثالث من فبراير ومن المتوقع أن يفوز بايدن بسهولة ليمضي قدما نحو الحصول على ترشيح الحزب لخوض الانتخابات.





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