وزير خارجية إسرائيل يطالب المفوض العام للأونروا بالاستقالة

طالب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس باستقالة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني في أعقاب مزاعم بأن اثني عشر موظفا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين متورطون في هجمات حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي.

وكتب كاتس ليلة السبت عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا،: "السيد لازاريني، برجاء أن تستقيل".

وكان لازاريني قد حذر في وقت سابق من أن مساعدات المنظمة في غزة على وشك الانهيار بعد أن علقت عدة دول مؤقتا مدفوعاتها للوكالة.

واتهم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، عبر منصة "إكس" أيضا، الأونروا بأنها واجهة لحماس. وكتب: "إنها تغطي حرفيا على حماس".

وعلقت تسع دول مدفوعاتها لوكالة الإغاثة في قطاع غزة في الوقت الحالي لأن إسرائيل اتهمت 12 من عدة آلاف من موظفي الأونروا في قطاع غزة بالتورط في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023.

وقامت المنظمة التابعة للأمم المتحدة بطرد الموظفين المعنيين وتعتزم التحقيق في هذه الادعاءات.

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