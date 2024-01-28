علماء: الشاي يطيل العمر ويحتوي على معادن مرتبطة بصحة القلب والدماغ

يعتقد العلماء أن هناك صلة بين العيش لمدة أطول وشرب الشاي، لكن الأمر كله يرجع إلى "النسبة المثالية". وتشير أبحاثهم إلى أن شرب ثلاثة أكواب من الشاي يمكن أن يساعد في إبطاء "الشيخوخة البيولوجية"، واقترحت أن الشاي الأسود يحتوي على معادن مرتبطة بصحة القلب والدماغ والأمعاء.

نظر الباحثون في جامعة سيتشوان في تشنغدو بالصين إلى بيانات 5998 بريطانيا تتراوح أعمارهم بين 37 إلى 73 عاما بالإضافة إلى 7931 شخصا تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاما في الصين، وفقا لسكاي نيوز.

وخلص الخبراء إلى أن أولئك الذين شربوا الشاي أظهروا علامات على "شيخوخة بيولوجية أبطأ".

وقال العلماء إن "استهلاك حوالي 3 أكواب من الشاي أو 6 إلى 8 غرامات من أوراق الشاي يوميا أظهر فوائد أقوى بمكافحة الشيخوخة".

ووجدوا أيضا أن أولئك الذين توقفوا بعد ذلك عن شرب الشاي يشيرون إلى "زيادة أعلى في تسارع الشيخوخة البيولوجية".

وأشار الباحثون إلى أن "البوليفينول الموجود في الشاي، له تأثير مهم على تنظيم التغيرات المرتبطة بالعمر، والتمثيل الغذائي، والوظيفة الإدراكية".





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