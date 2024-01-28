تجدد هطول الأمطار الغزيرة والاجواء شديدة البرودة اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الاحد باردة وغائمة جزئياً الى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة وتشهد أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إنه مع ساعات الليل تزداد الأجواء برودة، ويتوقع في ساعات متأخرة من الليل أن تكون الهطولات المطرية غزيرة في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من احتمال ضعيف في ساعات الليل من تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشمالية ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.