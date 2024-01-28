شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على قطاع غزة فجرا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال والمدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة في خان يونس ومناطق أخرى في جنوب وغرب مدينة غزة.



وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف مدفعي استهدف منطقة حي الأمل بخان يونس.



كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على حي تل الهوى جنوبي غربي مدينة غزة، وعلى المناطق الغربية للمدينة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء.



وقصفت مدفعية الاحتلال وطائراته مناطق في شمال قطاع غزة.



وذكرت مصادر صحية، أنه لا يزال 30 شهيداً مجهولي الهوية في ثلاجة الموتى بمجمع ناصر الطبي، لم يتم التمكن من دفنهم، بينما الأهالي اضطروا إلى دفن 150 شهيداً في ساحة المجمع نتيجة حصار الاحتلال له.



وارتكب الاحتلال، بحسب المصادر، 18 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 شهيدا، و310 جرحى، وذلك خلال الـ24 الساعة الماضية.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 26257 شهيدا، و64797 جريحا.