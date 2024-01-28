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4010 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل السبت

1/28/2024 12:10:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفع الحمل الكهربائي اليوم السبت، ليصل إلى 4010 ميغا واط، وهو الحمل الأقصى الذي تم تسجيله خلال الشتاء الحالي، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.


وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ الأردن بلغ 4220 ميغا واط خلال آب الماضي.


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