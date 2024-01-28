4010 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل السبت

4010 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل السبت
التاريخ
1/28/2024 12:10:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفع الحمل الكهربائي اليوم السبت، ليصل إلى 4010 ميغا واط، وهو الحمل الأقصى الذي تم تسجيله خلال الشتاء الحالي، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ الأردن بلغ 4220 ميغا واط خلال آب الماضي.
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