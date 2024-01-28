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قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخليل وتعتقل 4 فلسطينيين

1/28/2024 12:10:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، بلدة الشيوخ شمال الخليل، واعتقلت أربعة فلسطينيين على الأقل.


وأفادت مصادر، بأن تلك القوات نفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة في أحياء البلدة، طالت العديد من المنازل، وتخللها عمليات اعتداء على أصحاب المنازل المستهدفة واحتجازهم، بينما تم توقيف واحتجاز عدد من المارة والتدقيق في بطاقاتهم والاعتداء على بعضهم، فيما تم الاستيلاء على عدد من المركبات.


وتحدثت مصادر عن اعتقال قوات الاحتلال أمين سر حركة فتح، عيسى حلايقة وثلاثة من ابنائه.


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