قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخليل وتعتقل 4 فلسطينيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، بلدة الشيوخ شمال الخليل، واعتقلت أربعة فلسطينيين على الأقل.
وأفادت مصادر، بأن تلك القوات نفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة في أحياء البلدة، طالت العديد من المنازل، وتخللها عمليات اعتداء على أصحاب المنازل المستهدفة واحتجازهم، بينما تم توقيف واحتجاز عدد من المارة والتدقيق في بطاقاتهم والاعتداء على بعضهم، فيما تم الاستيلاء على عدد من المركبات.
وتحدثت مصادر عن اعتقال قوات الاحتلال أمين سر حركة فتح، عيسى حلايقة وثلاثة من ابنائه.
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