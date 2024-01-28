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مفوض عام الأونروا: قرارات وقف تمويل الوكالة صادمة

1/28/2024 12:10:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، تعليق العديد من الدول تمويلها للوكالة أمرا "صادما" و"تهدد العمل الإنساني الجاري حاليا في المنطقة خاصة في غزة"، داعيا هذه الدول إلى العدول عن قراراتها.


وأكد أنه لم يكن الفلسطينيون في قطاع غزة بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي.


وقال لازاريني في بيان "إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين" لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية، التي "يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة".


من جهته، قال وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن سكان غزة يعانون من أهوال وحرمان لا يمكن تصوره، والوقت غير مناسب لخذلانهم.


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