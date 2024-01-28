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مطالبات بتوسعة الطريق الواصلة بين بلدتي الرفيد وعقربا في بني كنانة

1/28/2024 12:10:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب مواطنون في لواء بني كنانة الجهات المعنية بالعمل على توسعة الطريق الواصلة بين بلدتي الرفيد وعقربا التابعتين لبلدية الكفارات في لواء بني كنانة في محافظة إربد.
وأشاروا إلى أن مشكلة الطريق الواصل بين البلدتين ما زالت تراوح مكانها منذ سنوات دون العمل على إيجاد حلول جذرية لها من قبل الجهات المختصة، لافتين الى أنها تشكل خطرا كبيرا على سلامة سالكي هذه الطريق نظرا لضيقها الشديد وتآكلها من الأطراف بفعل تأثير العوامل الجوية.
وأشار المواطن فلاح علي حمادنة، الى أنه تم العمل على تجريف أطراف هذا الشارع منذ سنوات من أجل توسعتها، لتصبح ضيقة جدا نظرا لتجريف حواف الشارع من الجهتين الشمالية والغربية، الأمر الذي أدى الى تضييق الشارع وزيادة خطورته.
من جهته أوضح المواطن أحمد سعد عبيدات، من سكان المنطقة، أن هذا الطريق الذي يربط بين بلدتي الرفيد وعقربا، يسلكه الكثير من المزارعين والمواطنين للوصول الى بساتينهم الواقعة في الأودية والسهول المحيطة، أصبح لا يتسع اليوم لمرور أكثر من سيارة واحدة وفي اتجاه واحد، بسبب تآكل جوانبه وحوافه من الجهة الغربية بفعل ما تتعرض له من غزارة هطول الأمطار والعوامل الطبيعية وحركة السيارات المتواصلة عليه، ما يشكل خطرا كبيرا على سلامة المواطنين في المنطقة.
بدوره أشار مدير منطقة الرفيد محمد ماجد عبيدات الى أن البلدية قامت بمخاطبة الجهات المعنية مرات عدة، وطالبتهم بالعمل على إيجاد حلول جذرية لهذه الطريق، الا أنها ما زالت تنتظر الرد من تلك الجهات وعلى رأسها وزارتي الإدارة المحلية والأشغال العامة.




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