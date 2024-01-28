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النواب يستكمل مناقشة الموازنة.. وترجيحات بالتصويت عليها قبل نهاية الأسبوع

1/28/2024 12:09:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاود مجلس النواب، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، التي انطلق ماراثون مناقشاتها الأربعاء الماضي، بعد الاستماع لتقرير اللجنة المالية.
ويتوقع أن يصوت النواب على مشروع القانون قبل نهاية الأسبوع الحالي، ليصار بعد ذلك إرساله لمجلس الأعيان لمناقشته، واتخاذ القرار بشأنه، ومن ثم الموافقة عليه من جلالة الملك عبدالله الثاني، ونشره في الجريدة الرسمية.
ودعت مالية النواب في تقريرها الذي ألقاه مقررها النائب علي الطراونة لتحييد ارتفاع أسعار شحن السلع من المستوردات في معادلة الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، واعتماد كلف الشحن إلى ما قبل 7 تشرين الأول(اكتوبر) 2023.




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