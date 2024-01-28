كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز من ساحلها الشرقي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز من ساحلها الشرقي اليوم الأحد، بعد أيام من قيام بيونغ يانغ بإطلاق تجريبي لصواريخ كروز استراتيجية جديدة من الساحل الغربي.وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سيئول أن كوريا الشمالية أطلقت الصواريخ في حوالي الساعة الثامنة صباحا في المياه قبالة ميناء "شينبو"، لكنها لم تقدم تفاصيل.



وقالت هيئة الأركان المشتركة إنه "بينما نعزز مراقبتنا ويقظتنا، يقوم جيشنا بتعزيز التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لرصد علامات إضافية على استفزازات كوريا الشمالية".



ويعد هذا ثاني إطلاق صاروخي لكوريا الشمالية هذا العام، بعد أن اختبرت إطلاق صواريخ كروز الاستراتيجية، المسماة "بولهواسال-3-31"، باتجاه البحر الأصفر يوم الأربعاء الماضي، مؤكدة أنه لا يؤثر على سلامة الدول المجاورة.

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