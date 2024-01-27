الدوري الإسباني: (فياريال) يهزم (برشلونة) بخمسة أهداف لثلاثة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 27 - 1 (كونا) -- سقط (برشلونة) أمام (فياريال) بثلاثة أهداف مقابل خمسة اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم (فياريال) بهدف سجله جيرارد مورينو في الدقيقة 41 من زمن المباراة ثم أضاف زميله إلياس أخوماش الهدف الثاني في الدقيقة 54.
إلا ان إلكاي غوندوغان نجح في تقليص الفارق لبرشلونة في الدقيقة 60 ثم أدرك زميله الشاب بيدري التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 68.
وفي الدقيقة 71 أضاف (برشلونة) هدفه الثالث الذي جاء بنيران صديقة بعدما أودع إريك بايي الكرة بالخطأ في مرماه على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي.
وأدرك (فياريال) هدف التعادل الثالث في الدقيقة 84 عبر البرتغالي غونزالو جيديس فيما أضاف ألكسندر سورلوث الهدف الرابع القاتل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع قبل أن يحسم موراليس النتيجة بهدف خامس وأخير في الدقيقة 102 ليفوز فريقه بالمباراة وبالنقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة تجمد رصيد (برشلونة) عند 44 نقطة مستقرا في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة فيما رفع (فياريال) رصيده إلى 23 نقطة مستقرا في المركز 14 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها اعتلى (ريال مدريد) الصدارة مع 54 نقطة بعدما فاز على (لاس بالماس) بهدفين لهدف في وقت سابق اليوم بينما يزور الوصيف (جيرونا) فريق (سيلتا) ويستضيف (أتلتيكو مدريد) الرابع فريق (فالنسيا) غدا الأحد. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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