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الدوري الإسباني: (فياريال) يهزم (برشلونة) بخمسة أهداف لثلاثة

1/27/2024 11:32:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 27 - 1 (كونا) -- سقط (برشلونة) أمام (فياريال) بثلاثة أهداف مقابل خمسة اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم (فياريال) بهدف سجله جيرارد مورينو في الدقيقة 41 من زمن المباراة ثم أضاف زميله إلياس أخوماش الهدف الثاني في الدقيقة 54.
إلا ان إلكاي غوندوغان نجح في تقليص الفارق لبرشلونة في الدقيقة 60 ثم أدرك زميله الشاب بيدري التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 68.
وفي الدقيقة 71 أضاف (برشلونة) هدفه الثالث الذي جاء بنيران صديقة بعدما أودع إريك بايي الكرة بالخطأ في مرماه على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي.
وأدرك (فياريال) هدف التعادل الثالث في الدقيقة 84 عبر البرتغالي غونزالو جيديس فيما أضاف ألكسندر سورلوث الهدف الرابع القاتل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع قبل أن يحسم موراليس النتيجة بهدف خامس وأخير في الدقيقة 102 ليفوز فريقه بالمباراة وبالنقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة تجمد رصيد (برشلونة) عند 44 نقطة مستقرا في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة فيما رفع (فياريال) رصيده إلى 23 نقطة مستقرا في المركز 14 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها اعتلى (ريال مدريد) الصدارة مع 54 نقطة بعدما فاز على (لاس بالماس) بهدفين لهدف في وقت سابق اليوم بينما يزور الوصيف (جيرونا) فريق (سيلتا) ويستضيف (أتلتيكو مدريد) الرابع فريق (فالنسيا) غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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