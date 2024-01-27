الاتحاد الإفريقي: قرار محكمة العدل الدولية يؤكد احترام القانون الدولي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 27 - 1 (كونا) -- رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد اليوم السبت بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ جميع التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن القرار يؤكد احترام القانون الدولي.
وقال فقي في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن القرار يؤكد على احترام القانون الدولي وضرورة امتثال الكيان الإسرائيلي المحتل بشكل حتمي لالتزاماته بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية.
كانت محكمة العدل الدولية قد عقدت أمس الجمعة جلسة في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب أفريقيا على الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وفرضت المحكمة عددا من التدابير المؤقتة بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري. (النهاية)
م ر / ه س ص
MENAFN27012024000071011013ID1107776308
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