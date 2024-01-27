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الاتحاد الإفريقي: قرار محكمة العدل الدولية يؤكد احترام القانون الدولي

1/27/2024 11:32:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 27 - 1 (كونا) -- رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد اليوم السبت بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ جميع التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن القرار يؤكد احترام القانون الدولي.
وقال فقي في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن القرار يؤكد على احترام القانون الدولي وضرورة امتثال الكيان الإسرائيلي المحتل بشكل حتمي لالتزاماته بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية.
كانت محكمة العدل الدولية قد عقدت أمس الجمعة جلسة في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب أفريقيا على الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وفرضت المحكمة عددا من التدابير المؤقتة بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري. (النهاية)

م ر / ه س ص



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